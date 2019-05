Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forlængelse af sagsbehandlingsfrister er dybt bekymrende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forlængelse af sagsbehandlingsfrister er dybt bekymrende

Debat Taastrup - 03. maj 2019 kl. 09:28 Af Omer Ayub, byrådsmedlem for Lokallisten Høje-Taastrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i byrådet godkendte den 23. april 2019 at forlænge sagsbehandlingstiderne på tre områder, herunder sagsbehandlingstiden for ansøgning om handicapbil fra 6 til 12 måneder. (Se side 18 i denne avis, red.)

Lokallisten Høje-Taastrup stemte imod alle tre punkter. Til at starte med kan man undre sig over, hvorfor overskriften i sagsfremstillingen til byrådet fremgår: »Ændring af sagsbehandlingsfrister«, når »forlængelse« er mere præcist at bruge i denne sammenhæng.

Det skal dog retligt anføres, at forlængelse vedr. de to andre områder, komplekse boligændringer og større hjælpemidler, sker der kun en forlængelse i begrænset omfang, i forhold til hvad administrationen ellers havde indstillet. Baggrunden er, at man dermed får mere realistiske sagsbehandlingstider, da man i dag ikke kan overholde de gældende sagsbehandlingsfrister. Årsagen er delvist, at ventetiden hos eksterne parter i forbindelser med vurderinger mv. er lang.

Man kan på ingen måder kalde det for en løsning, at man så forlænger sagsbehandlingsfristerne i kommunen. Lokallisten Høje-Taastrup mener, at det eneste, der bør gøres, er at tage kontakt til relevante myndigheder og fremlægge kommunens bekymringer så processerne med eksterne parter kan optimeres. Derudover må der sættes en debat i gang for at få sat fokus på disse urimeligheder.

I sagsfremstillingen fremgår det endvidere, at genbevilling til handicapbiler kan ske efter otte års brug af handicapbilen, men man kan ansøge om det efter syv år. Det fremgår endvidere, at sagsbehandlingen ved genbevilling typisk vil ske noget hurtigere end de nu maksimale 12 måneder, da en række oplysninger om ansøgeren i forvejen forelægger. Det kan virke en smule uambitiøst, at fristen så skal være 12 måneder, når det typisk vil gå noget hurtigere, som administrationen vurderer.

Sagsfremstillinger bringer endvidere det argument, at fordi der kan ansøges efter syv år, lægger den relevante bekendtgørelse op til, at det er helt fint at administrationen dermed kan bruge op til 12 måneder på at sagsbehandle. Det er jeg ikke enig i, og det støttes ligeledes op af Handicaprådet i et høringssvar.

Høje-Taastrup Kommune får med forlængede sagsbehandlingstider dermed flottere statistiker, men den handicappede og andre behov borgere med behov for hjælp, kan risikere at kigge langt efter en afgørelse. Det kan vi ikke være bekendt.