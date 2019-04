Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Debat: Forfejlet kritik af Ring 5

Debat Taastrup - 04. april 2019 kl. 13:00 Af Anders Vind Ebbesen, Kirkebakken 3, Fløng, 2640 Hedehusene Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmestrene i Køge, Solrød og Greve er ikke begejstrede for den kommende Ring 5 og kritiserer sammen med en lille gruppe borgere den planlagte linjeføring. Det er en helt forfejlet kritik af to grunde.

For det første har der siden 1973 været arealreservationer til den kommende Ring 5, og den har indgået som en del af den bindende planlægning i hovedstadsområdet siden 1982. Har man købt hus siden da, så har man haft mulighed for at forudse, at der ville komme en motorvej på et tidspunkt.

En ændret linjeføring vil være fuldstændig urimelig for de borgere, der bevidst har bosat sig i områder, hvor der ikke findes arealreservationer til kommende trafikanlæg. Disse borgere bør naturligvis friholdes for gener, som de ikke har haft nogen mulighed for at forudse. Omvendt har dem der har bosat sig i/ved korridoren haft mulighed for at forholde sig til eventuelle kommende gener ved deres huskøb.

For det andet er Vejdirektoratets strategiske analyse fra 2013 meget klar i mælet. Den konkluderer bl.a:

- Der er ikke fundet grundlag for at vurdere, at Ring 5,5 er væsentligt mindre indgribende end Ring 5 i relation til de omliggende bysamfund og miljø og natur.

- Ring 5 har en bedre anlægsøkonomi end Ring 5,5.

- Ring 5 har en bedre samfundsøkonomi end Ring 5,5.

- En 1. etape af Ring 5 vil give en væsentlig aflastning af Køge Bugt Motorvejen.

Så især de seneste 5 år - siden denne rapport - har alt vist i retning af, at der vil komme en motorvej i den i mange år planlagte korridor.

Det virker derfor useriøst, når borgmesteren i Greve på populistisk vis pludselig kæmper imod en korridor, som har været planlagt siden kun var spæd. Som med megen anden populisme halter argumentationen da også: Borgmesteren har udtalt, at den planlagte Ring 5 »giver ingen værdi for Greve«. Det er faktuelt forkert for selvfølgeligt vil nogle Greve-borgere gøre brug af den nye motorvej, men også alle dem, som alene anvender den eksisterende Køge Bugt motorvej vil opleve bedre fremkommelighed og mindre kø - og dermed få mere tid til familien i hverdagen. Det tavse flertal vil få stor gevinst af en Ring 5 - både direkte og indirekte.

Det er også værd at bemærke, at hvis man laver en »Ring 5,5«, så vil Køge Bugt Motorvejen blive aflastet i langt mindre grad. Dvs. for borgerne bosat i Køge, Solrød Strand, Greve Strand, Hundige osv. vil den afledte gevinst ved den nye motorvej være klart størst, hvis den etableres der, hvor den i næsten et halvt århundrede har været planlagt. Dette fremgår også af Vejdirektoratets rapport.

En mere vestlig korridor vil derudover ramme Trekroner, Marbjerg, Fløng, Hedehusene, Vindinge og Reerslev. Men den vil også ramme Tune langt hårdere, end den hidtil planlagte korridor. I over halvdelen af tiden blæser det fra vest i Danmark, mens det næsten aldrig blæser fra øst. En motorvej vest om Tune vil således medføre større støjgener, end den planlagte motorvej øst om Tune. Og nårh ja: Så vil en vestlig motorvej også pløje igennem det store rekreative område vi kender som Hedeland.

Jeg kan godt udvise sympati for de borgere, der bliver »ramt« af den nye Ring 5. Men de bør kæmpe for en optimering indenfor den allerede planlagte transportkorridor i form af nedgravning af vejen og maksimal afstand til byerne. Og politikerne burde ikke lade hånt om den planlægning og den samfundsøkonomiske gevinst der er ved den - i mange år ventede - Ring 5.

I stedet burde borgere og politikere i Sydkystens kommuner skele til borgmesteren i Høje-Taastrup, der allerede har meldt ud, at man selvfølgeligt fra kommunens side vil arbejde for at reducere generne for de berørte byer ved den planlagte korridor mest muligt. Det er mere konstruktivt end at gå i brechen for radikalt alternative - og ifølge sagkundskaben dårligere - korridorer.

