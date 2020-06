Venstre trækker ikke BRT ned over Østbanen

Vi har også bakket op om, at der i regi af regionen blev gennemført en undersøgelse af BRT som muligt alternativ til tog på Østbanen. Denne undersøgelse foreligger nu. Vores konklusion er, at Østbanen isoleret set ikke er egnet til en BRT-løsning. Dette grundet de analyser, som vi har gennemlæst, og hernæst det faktum, at tab af rejsetid og tidsperspektivet for en løsning er for udfordrende.