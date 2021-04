Køge Kommune og statsvejen

Køge og Stevns' daværende borgmestre fremlagde for daværende transportminister Hans Chr. Schmidt ønsket om vejen, hvorefter ministeren pegede på Strandvejen i Køge med trafiktal på 18-19.000 biler. Er det ikke her, vi skal satse?

Det var borgmestrene enige i, og på et møde den 16. august 2016 godkendte det daværende transportudvalg at arbejde videre med »en aflastning af Strandvejen og Ringvejen i Køge«.

Sagsbehandlingen viste, at Køge og Stevns i forundersøgelsen fik lavet den nordlige løsning så tåbelig, at den sydlige fremstod som mest rentabel.

På et borgermøde i Vallø Kommune i 2003 kom et forslag om en vej og tunnel fra Hotel Comwell under Køge Havn og videre ad ubebygget område til motorvejen (transportcenteret).

Et byrådsmedlem i Køge sagde til mig: Det var et rigtigt godt forslag, og han havde bedt en ven (ingeniør) om at regne på det. Køge Kommune svarede vennen: »Arbejder du ikke som freelance ingeniør her i kommunen? For så skal du vist holde næsen fra det projekt«.