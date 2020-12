Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hvor er det trist - Ingen kan hjælpe min far med en bolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor er det trist - Ingen kan hjælpe min far med en bolig

Debat Stevns - 29. december 2020 kl. 15:36 Kontakt redaktionen

Debat: Kære kommunalpolitikere på Stevns.

Læs også: Mulighed for fri søgning af ældreboliger ophører til nytår

Hvor er det trist, og hvor er vi fortvivlede.

I juli måned døde min mor desværre. Det efterlod min far med et hus i Strøby, som han ikke kunne bo i længere. Huset blev efter bankens råd sat til salg, og alt tyder på, vi kan overdrage nøglerne til en køber til Januar. Så langt så godt.

Nu kommer problemet så.

Hvor skal min far nu bo?

Min far har ikke økonomi til at købe noget nyt, og han er 74 år, så et lån er ikke muligt. Derfor er et boligkøb ikke muligt.

Lejebolig, så da?

Jo, men det private marked er umuligt. Man skal virkelig være heldig for at få noget. Vi har ledt og søgt på alt der er.

Han har også været skrevet op i flere år i boligselskaber på Stevns. Men det er også ret udsigtsløst.

Sidste mulighed er så Stevns kommune.

Min far har været jord- og betonarbejder i 50 år, inden han blev pensionist. Han har altid passet sit og været en god skatteyder. Han har boet på Stevns siden han kom hertil som en lille dreng for næsten 70 år siden. Han er stadig sund og rask. Og netop det er et af problemerne.

Når vi snakker med kommunen, er der simpelthen intet de kan hjælpe med.

En på kommunen sagde til mig: »Havde han da bare været syg!«

Men selv om at han havde været syg, så fik vi at vide, at ventelisten til bare en samtale, til at komme i betragtning til en ældrebolig er håbløs lang.

Jeg har flere gange kontaktet kommunen.

En af gangene, da jeg ringede til kommunen, blev jeg opfordret til at se på campingpladser eller bed and breakfast-steder til min far!

En anden gang sagde en medarbejder, at han jo bare måtte bo hos familien!

Vores far kommer aldrig til at bo på gaden. Vi skal nok finde et sted, han kan sove. Men det er bare ikke en mulighed, at han kan bo permanent hos os.

Mistet kone og bolig

Et er, at han har mistet sin kone igennem over 50 år, sit hus og sin elskede have. Men at han nu skal rykke fra sofa til sofa, det tynger tungt på ham.

Han føler sig i vejen for samfundet. Ikke at vide, hvor han skal bo, og hvornår han kan lukke sin egen dør og skabe en ny hverdag bekymrer ham helt forfærdeligt.

Er det fair?

Er alt socialt ansvar forsvundet?

Kan det være rigtigt, at der ikke er et tilbud til min gamle far?

En mand som har lagt sine skattekroner i kommunen i over 70 år.

Findes der mon en lokalpolitiker, der tør svare på, hvorfor det kun er kæmpe boliger ud til kysten med en leje på 15.000-20.000 kroner, der bliver bygget på Stevns?

Eller store parcelhusgrunde, der sælges til boliger. Jeg kan godt regne ud, at der er langt flere penge til kommunekassen i, at en velstillet familie flytter til kommunen i et nyt stort hus. Men der er vel et socialt ansvar for den ældre del af kommunens borgere.

Hvad med boligen til den lille almindelige mand eller kone?

Noget som man kan betale med den pension man får i dag.

Er der nogle lokalpolitikere, der kan komme med en forklaring på hvad min far skal stille op?

Han ønsker jo bare et sted han kan kalde sit eget.

Peter Christoffersen

Harevænget 114 Tappernøje