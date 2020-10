Kirkegårdstakster: Kirken har et ansvar

I modsætning til Hemming Larsen vil jeg ikke udlukke muligheden for, at folkekirken (menighedsrådene eller provstiet) i Rudersdal overtager eller bidrager til driften af kirkegårdene. Jeg mener, at det i høj grad er en folkekirkelig opgave at sikre, at efterladte, der ønsker det, uden en urimelig stor økonomisk byrde kan have et gravsted, hvor de kan mindes deres afdøde. Det er desværre ikke tilfældet i Rudersdal Kommune, hvor kirkegårdstaksterne er urimeligt høje, fordi kommunalbestyrelsen urimeligt fastholder, at kirkegårdene skal være 100 procent brugerfinansieret.