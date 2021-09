K: Vi glædes ikke over at fodres med egen hale

Tak til Court Møller og Jacob Netteberg for at tage æren for den seneste udligningsreform og tillykke med at I er glade for at kunne hæve skatten. Vi deler desværre ikke hverken æren eller glæden.

Vi kan forstå, at Court Møller og Jacob Netteberg er glade for at Rudersdal har "fået lov" til at hæve skatten for at betale for den øgede udligning. Det var kun kommuner, der blev straffet af udligningen, som fik lov til det. Med andre ord: Tillykke til skatteborgerne i Rudersdal med at få lov til at spise af egen hale.