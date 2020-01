Grafik: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Hvad skriver borgmesteren og hvad mener han egentligt? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad skriver borgmesteren og hvad mener han egentligt?

Debat Rudersdal - 10. januar 2020 kl. 17:22 Af Ib Hedegaard Sørensen, Formand for Seniorrådet i Rudersdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære borgmester, (Jens Ive (V), red.). Med reference til din replik i Frederiksborg Amts Avis den 9. januar, så læser jeg dine ord om ældrepolitikken ganske præcist. Du skrev nemlig i Berlingske den 17. december 2019: »Ansvaret skal tilbage til familien, frivillige og naboer. De skal hjælpe med at tage sig af de ældre og syge. Ellers klarer vi ikke den store velfærdsopgave. Ansvaret for at tage sig af de ældre og plejekrævende skal tilbage til familie og pårørende«.

Derefter fortsætter du den 6. januar 2020: »Jeg har ALDRIG talt om, at personlig pleje af vores svageste ældre skulle overgå til de pårørende. Tværtimod har jeg talt om bedre fordeling af opgaverne med mere tid til den gode faglige indsats, der ydes i ældreplejen«.

Ovenstående to udsagn fra borgmesteren efterlader mig ikke i tvivl om, at tanken er, at familierne og pårørende generelt skal påtage sig større plejeopgaver i fremtidens Rudersdal. I givet fald må borgmesteren ulejlige sig med at forklare Seniorrådet og de 16.000 seniorer i kommunen, hvad han præcist mener med de refererede tre første linjer ovenfor - og hvis det er nødvendigt, går Seniorrådet gerne ind i den formidlingsopgave ved at medvirke til at arrangere et borgermøde med bred deltagelse om emnet.

Hr. borgmester! Virkeligheden er, at sporene fra de økonomiske forhandlinger i efteråret 2019 i Rudersdal primært indeholder væsentlige besparelser på Social og Sundhedsområdet. I Seniorrådets indblik i forvaltningens omsætning af disse besparelser er der ikke nogen nævneværdig form for kvalitetsudvikling. Medarbejderne skal løse flere opgaver og have større ansvarsområder på et uændret kompetanceniveau. I den sammenhæng anerkender Seniorrådet medarbejdernes store daglige indsats på de givne rammer. Men det sender bare ikke Rudersdal til tops på ældreplejen blandt kommunerne i Danmark.

Med hensyn til antagelsen om at jeg vælger side mellem pårørende og plejekrævende ældre, så er det helt forkert - de er to sider af samme sag. Det har jeg bevist under mine utallige møder i forvaltningen igennem det seneste år.