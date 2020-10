Enhedslisten: Budgettallene taler deres eget sprog

Jacob Jensen (EL), Medlem af kommunalbestyrelsen

Debat Rudersdal - 06. oktober 2020 kl. 18:29 Af Jacob Jensen (EL), Medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

Da Enhedslisten blev informeret om de øvrige partiers budgetaftale, forklarede vi i pressen vor holdning. Alle de øvrige partier har nu udtrykt stor glæde og tilfredshed med budgettet. Men tallene i budgettet viser et stagnerende eller faldende velfærdsniveau. Så måske skyldes deres glæde, at serviceniveauet ikke blev forringet så meget som i de tidligere års budgetter.

Som vi forklarede tidligere, så har sidste to års nedskæringer reduceret det beløb, vi kan benytte i 2021 til velfærd med 115 millioner kroner. Enhedslisten tilslutter sig ikke budgetaftaler, som skærer ned på velfærden. Især ældrebudgettet er skåret ned, selv om antallet af ældre 80+ stiger med mere end tre procent pr. år. Vi har hvert år beklaget, at arbejdspresset på hjemmehjælp og plejehjem er alt for stort.

Vi har også påpeget, at antallet plejeboliger ikke ser ud til at følge behovet. I Frederiksborg Amtsavis d. 2/9-2020 forklarer borgmesteren, at der »fra 2025/26 vil være yderligere behov for plejehjemskapacitet«.

Men der er allerede i år et stort underskud af plejeboliger ifølge SOSU's dagsordenstekst d. 12/8-2020 punkt 6. Igen i 2023 eller 2024 vil behovet overstige antallet af plejeboliger. Men i Rudersdals opgørelse i 2021/22 medregnes alle boligerne på friplejehjemmet ved Skovlyskolen. Da mange af boligerne optages af borgere fra andre kommuner, er det reelle antal boliger til rådighed for Rudersdals borgere mindre. Også alle nye plejeboliger i Ebberød medregnes, selv om halvdelen går til voksne med særlige behov.

Derfor ser situationen i år mere kritisk ud end sidste år. Vi foreslog på kommunalbestyrelsens møde d. 28/8-2019, at der straks skulle lægges planer for det næste plejehjem, for at det kunne stå klar i 2024. Det blev stemt ned af alle de øvrige partier. De har nu vedtaget et budget, hvor der først efter 2024 er sat penge af til flere plejeboliger (s. 156).

Tidligere kunne nye plejeboliger ikke bygges på grund af kommunens dårlige økonomi. I 2021 er kommunens udligning reduceret med 120 millioner kroner. Anlæg af plejeboliger rammes ikke af noget serviceloft. Men aftalepartierne ønsker åbenbart ikke, at disse uventede midler skulle benyttes til at afhjælpe det nu akutte behov for plejeboliger.