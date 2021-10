Debat: Uskønne budgetforhandlinger

Debat SF Rudersdal forstår ikke, hvordan det kan komme dertil, at V, S og R kommer i opposition til resten af kommunalbestyrelsen her op til valget. Det taktiske spil, hvor både skolesammenlægninger, minimumsnormeringer og skat bruges som trusler mod resten af partierne for at få dem til at stemme for et budget, er uskønt og burde også være unødvendigt.

Set fra vores synspunkt har Venstre ikke kendt sin besøgstid. I en kommune, hvor gennemsnitsformuen ifølge Cepos er landets højeste, lader Venstre serviceniveauet falde. Kommuneskatten, som siden 2008 er faldet og faldet, er nu sat op med en ubetydelighed og ligger stadig ikke på 2008-niveau. Og for at gentage det alle ved: Vi har en af landets laveste skattesatser.

Det er pinagtigt at følge lokkemaden over for de andre partier, hvor V, S og R uden blusel bruger de minimumsnormeringer, som SF på Christiansborg startede med at kæmpe for i 2018, og som lovmæssigt skal være implementeret senest i 2024, til at lokke andre partier til at stemme for elendige skolesammenlægninger, som ikke mange i kommunen synes er en god ide. At lokke med at indføre minimumsnormeringer senest i 2023 er således kun en lille forbedring set i lyset af, at kommuner er pålagt at skulle indføre dem løbende allerede fra nu og frem mod 2024.

Der er så meget, der kunne gøre denne kommune mere attraktiv. Bedre skoler og daginstitutioner, hvor man hverken er bange for selv- og medbestemmelse, lokal forankring og gode vilkår for de ansatte.

Grønt fokus på energi, trafik og indkøb. Større indsats for kultur og idræt, hvor man ser begge dele som aktiver i selvudvikling, selvudfoldelse og mødesteder. Plejehjem og hjemmepleje, der giver de ældre de bedste forhold med tilstrækkelige antal ugentlige brusebade, kendte omsorgspersoner og gode bymiljøer.

SF Rudersdal vil gå ind i en konstruktiv dialog med alle partier, som reelt ønsker god service for alle, som ser decentralisering som en styrke, og som kan lide at tale med borgerne på lige fod. Sammen kan vi udføre gode ting, men det kræver, at vi vil.