Debat: Undskyld min glæde

For et par uger siden tillod jeg mig at glædes over, at vi i Rudersdal kommune nu tænker nyt og indfører forbedringer i Borgerservicen og vores ydelsesafdeling.

At vi fx vil nedbringe sagsbehandlinger over telefonen med 30-60 procent ved at sørge for, at medarbejderne kan svare direkte på en række henvendelser, i stedet for at pr automatik henvise til fagudvalg og sagsbehandlere. Ligeledes er der planer om at kunne servicere kørekort- og pasbehandling på vores bibliotek i stedet for Rådhuset (med begrænset åbningstider). Og diverse ydelsesopgaver vil blive samlet under ét, så borgere ikke længere behøver at rejse mellem Rådhus og administrationscenter for at få sagsbehandling og/eller udbetaling af ydelser.

Alt sammen noget Mona Madsen fra Lokallisten åbenbart synes er godt, og så alligevel ikke?

I hvert fald giver det anledning til at brokke sig over, at det ikke er Lokallistens fortjeneste. Jeg beklager naturligvis, hvis det er de "forkerte" partier, der gennemfører de rigtige tiltag. Ovenikøbet læser jeg en anklage over, at vi ikke bruger flere penge på fremtidige budget. Men i og med at planerne er både vedtaget og godkendt under den nuværende budgetramme, indgår de derfor automatisk i den eksisterende økonomi. Alle tiltag blev faktisk godkendt i år, nemlig på Økonomiudvalgets møde 23. juni og sidst godkendt i Erhvervsudvalget 18. august - sidste møde havde desværre frafald fra Lokallisten, så måske derfor Mona Madsen ikke vidste det? Det er først og fremmest til glæde og gavn for borgere, ligesom medarbejderne undervejs har udtrykt tilfredshed med både proces og inddragelse. Altså, bedre service for både medarbejdere og borgere for de samme penge.

Jeg er sikker på, jeg kan finde masser at være utilfreds med i kommunen, men disse forbedringstiltag er altså ikke én af dem. Tværtimod.