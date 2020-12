Mountainbikerne fylder for meget i skoven, mener debattøren. Privatfoto

Debat: Tag i skoven, hvis du vil se cykelløb

Af Michael Olesen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal

"Af banen" gjalder det bag mig på min vej ned ad en mindre skovvej i Jægersborg Hegn. Forbi mig suser i rasende fart fem-seks lycraklædte cykelryttere. Lidt efter, endnu to og så en ti stykker, nogle i udbrud, andre halsende bagefter.

Hver gang må jeg hoppe til siden for ikke at blive påkørt. Troede at roen var genoprettet, da jeg søgte ind på en lille snoet skovsti.