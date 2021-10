Debat: Rudersdal som bæredygtig kommune

Det er positivt, selv om det er længe at vente. Det er også positivt, at kommunalbestyrelsen har inviteret til en konference "En bæredygtig fremtid i Rudersdal" 27. september for at lytte til bidrag fra Borgersamlingen, erhvervsliv og foreninger.

Det bliver de nye medlemmer af kommunalbestyrelsen, som vælges i november, der får indflydelse på planernes endelige indhold, og det bliver dem, som skal omsætte planerne til handling.

Et af de områder, hvor en kommune har særlige forudsætninger for at reducere klimabelastningen er ved udbud af større projekter og i det løbende indkøb. Men vil der være politisk vilje til at betale for en grøn indkøbspolitik? Fortiden skræmmer.

Da kommunen i 2020 udskiftede de godt 60 biler i hjemmesygeplejen var det økonomien, som var altafgørende for valget af hybridbiler frem for elbiler. I dag er der ingen, som tillægger teknologien i hybridbiler (må ikke forveksles med plug-in hybridbiler) en positiv betydning for klimaet. Ja de kan vel knap nok købes i dag. Man kunne have valgt en hel eller gradvis udskiftning til elbiler. Men nej. Det betyder, at halvdelen af kommunens samlede bilpark i dag kører på benzin og halvdelen på diesel. Tilsvarende vægtning af økonomien ved udbud af indsamling af skrald betyder, at vi dag har et større antal dieseldrevne lastbiler, som kører rundt og indsamler skrald.

I Klimabevægelsen i Rudersdal mener vi, at alle større udbud og indkøb skal klimavurderes, og at hensyn til klimaet altid skal være den parameter, som tillægges størst betydning. Omkostningerne i hele produktets levetid skal vægtes frem for den øjeblikkelige indkøbspris.

For at anskueliggøre de konkurrerende produkters omkostninger for klimaet kan kommunen indarbejde en fiktiv CO2 afgift, på størrelse med den afgift, som forventeligt vil blive vedtaget i Folketinget inden for den nærmere fremtid.