Debat: "Robin Hood-politik" på Vedbæks bekostning

Ligesom den konservative spidskandidat, Ann Sofie Orth, vil jeg også tillade mig at være lidt sur i betrækket torsdag 23. september, som Konservative har døbt "Sure Udligningsdag."

På grund af Venstre og Socialdemokratiets udligningsordning bliver kommunens skatteindtægter, fra denne dag og frem til nytårsaften, sendt ud af kommunen. Det drejer sig om 1,3 milliarder kroner!

Det går særligt ud over borgere i Vedbæk, Trørød og Skodsborg, fordi vi bidrager så meget til kommunekassen. Den gennemsnitlige indkomst før skat i Vedbæk Sogn er nemlig den højeste i kommunen, ja faktisk i hele landet (ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

De bredeste skuldre skal selvfølgelig bære det tungeste læs. Jeg er ikke imod udligning, men beløbet, vi bliver tvunget til at forære væk, er ikke rimeligt.

Udligningsordningen har konsekvenser for hele kommunen. Men Vedbæk og omegn bliver alligevel, qua de høje indtægter, ramt ekstra hårdt af både ordningen og de skattestigninger, der skal dække tabet.

Og hvad får vi ud af det?

Jeg forlanger ikke marmorfliser i skolegården eller kaviar på daginstitutionernes frokostmenuer.

Men når træk bekæmpes med gaffatape i min søns vuggestue, og der ikke er nok pladser i de lokale børnehaver til nye tilflyttere bliver jeg alligevel en smule ærgerlig.

Ærgerlig over, at nogle andre end dem, vi selv har valgt til at repræsentere os på rådhuset og i Folketinget, bestemmer, hvad vores skattekroner skal bruges til.

Udligningsordningen er som bekendt et forlig mellem S og V på Christiansborg og står ikke til at blive ændret igen lige foreløbig. Og kommunalbestyrelsen i Rudersdal har ikke indflydelse på ordningen. Derfor er der ikke andet for end at arbejde konstruktivt og resultatorienteriet sammen på rådhuset i det daglige.

Men jeg vil alligevel være så fræk at opfordre til, at man til kommunalvalget 16. november ikke ligefrem belønner partier, der leger Robin Hood på Vedbæks bekostning!