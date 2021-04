Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Debat: Lokallisten glad for åben proces om Marina-grunden

Debat Rudersdal - 07. april 2021 kl. 16:24 Kontakt redaktionen

Sten Troelstrup, Formand for Lokallisteni Rudersdal, Vandtårnsvej 28, Birkerød

Den forhenværende Jens Bruhn og Lone Gregersen har de seneste uger ad flere omgange været ude med riven efter Lokallisten i almindelighed og formand for Byplanudvalget, Anne Christiansen fra Lokallisten, i særdeleshed.

Formelt med den påstand at vi skulle støtte et projekt, ejeren af Hotel Marina har forelagt for kommunen, men reelt som en fortsættelse af den krig mod Lokallisten, der har været Jens Bruhns politiske mærkesag siden kommunesammenlægningen. Og hvad er der så i selve sagen?

Udnyttelsen af Hotel Marina-grunden har været en slags åbent lokalplanemne i hvert fald siden marts 2019. Dengang forelagde den daværende ejer et projekt for kommunen, der bl.a. indebar en ekstra etage på den eksisterende bygning. Projektet døde, da han i stedet solgte hotellet, og nu kommer den nye ejer så med et andet projekt.

Normalt ville den slags blive behandlet i Byplanudvalget, rettet til efter udvalgets beslutninger, forelagt og godkendt i kommunalbestyrelsen og derefter sendt i offentlig høring, med erfaringsmæssigt meget ringe udsigt til væsentlige ændringer. Denne gang er processen anderledes.

I erkendelse af sagens vigtighed og store betydning for lokalområdet, og fordi grunden/hotellet er udpeget som særligt interesseområde i kommuneplanen, har Anne Christiansen og borgmester Jens Ive valgt at sætte gang i en offentligheds-proces med afsæt i det foreliggende forslag, men med frit slag for alle interesserede og uden forudgående politisk behandling og et resulterende færdigt forslag fra kommunalbestyrelsen.

En mere åben fremgangsmåde, der giver interesserede og engagerede borgere mulighed for at komme til orde og få indflydelse inden der ligger et færdigt projekt. Det burde også Jens Bruhn og Lone Gregersen kunne anerkende.

For ikke at kunne beskyldes for at sætte sig på processen har Anne Christiansen tonet sin egen holdning til det konkrete projekt ned, men hun har dog sagt, at det er for bastant, bebyggelsesprocenten for høj, fordelingen mellem boliger og erhverv problematisk og at byggeriet ikke må stikke af fra omgivelserne. Marina-grunden er blandt kommunens meget attraktive, det har stor betydning, hvad der bliver bygget på den, og det kan sagtens blive pænere og passe bedre ind i området end det nuværende hotel.

Man kan dårligt bebrejde ejeren at ville have mest muligt ud af sine penge, men det foreliggende projekt kommer IKKE igennem med Lokallistens stemmer.