Debat: Kære politikere - meld ud omkring Hotel Marina inden valget

Som naboer finder vi det meget positivt, at Liberal Alliance har meldt ud, at den eksisterende bebyggelsesprocent i lokalplanen skal overholdes.

Vi finder det også positivt, at De Konservative vil se på en samlet vision for Vedbæk, som inkluderer for eksempel trafikforhold, inden der gives tilladelse til ændringer på Hotel Marina. Men De Konservative bør naturligvis af respekt for vælgerne og den private ejendomsret tilkendegive, at lokalplanens nuværende bebyggelsesprocent vil blive respekteret.

Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten mangler også at afgive svar. Mest bekymrende er nuværende borgmester og Venstres manglende svar på de 11 spørgsmål til kommunalpolitikerne. Borgerne fortjener at vide, om partiets politikere accepterer, at investorer kan købe fællesveje, inddrage naboers ejendomme og overskride bebyggelsesgrænser.

Meld venligst jeres værdier og holdninger ud, så vi som borgere ved, hvem vi bør stemme på - og hvem, der er værdige til at have magten i kommunen til kommunalvalget i november.