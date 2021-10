Debat: Flov populisme fra Konservative og Lokallisten

Budgetaftalen for Rudersdal Kommune 2022 udstiller desværre en ualmindelig flov populisme fra De Konservative og Lokallisten. For de to partier ville ikke deltage i et budgetforlig, da man ikke ville tage ansvar for skolestrukturen i Rudersdal, selv om man for kun et år siden gav sin fulde tilslutning.

De to partier har tilsyneladende besluttet sig for at skabe usikkerhed om kommunens skoler som et slagnummer ved det kommende kommunalvalg. Det er ubegribeligt kynisk, for hvis der er noget, børnefamilierne ønsker sig, så er det tryghed om børnenes skolegang.

Rudersdal Kommune er i færd med at sikre, at den nuværende skolestruktur bliver en succes.

For blot et år siden var der fuld tilslutning fra De Konservative og Lokallisten. De to partier skrev i 2020 under på denne tekst: "Alle parter i årets budgetaftale vedkender sig, at den gældende skolestruktur er det bærende grundlag for udvikling af Rudersdals skoler. På den baggrund er parterne enige om at samarbejde konstruktivt for at realisere det fulde potentiale i den nye skolestruktur."

Jeg vil lade det være op til hver enkelt borger i kommunen at vurdere, om man synes, at det er værdigt og hæderfuldt, at Konservative og Lokallisten nu gør den skolestruktur, de selv har støttet, til et stridspunkt.

Jeg er både ny borger i Rudersdal og kandidat for Venstre ved kommunevalget, fordi Rudersdal Kommune er en kommune i top. Der er givet meget, vi kan forbedre i vores kommune, og vi skal også være klar til at lære af erfaringer fra skolerne. Men jeg synes, at det er dårlig stil, når De konservative og Lokallisten løber fra deres medansvar for skolerne og i stedet vælger at gøre vores børn til en brik i det politiske spil op til valget.