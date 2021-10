Debat: Faktaboksen eller lykkeposen på skoleområdet?

I Venstres, Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres fælles budgetoplæg skriver de: "Men når der ses på de resultater, der allerede nu tegner sig for både fagligheden og skolernes økonomi, trods faldende elevtal, så er parterne fortsat enige om, at beslutningen om ny skolestruktur var den rigtige."

Men hvilken "faktaboks" er det så lige, man har været nede i og finde belæg for, at det efter blot et enkelt skoleår - som har været 100 procent domineret af coronanedlukninger, og hvor mange elever alene har mærket sammenlægningerne ved at mange af deres lærere er forsvundet - præcis skulle være skolesammenlægningerne, som giver den påståede positive effekt på elevernes faglighed?

Man kunne jo så fristes til at spørge: hvad så med de skoler, som ikke blev sammenlagt? Er der ingen positiv effekt her? Og hvordan hænger det lige sammen med, at stort set afgangselever i hele Danmark i år har høje faglige resultater, fordi alle fik registreret den højeste af enten årskarakter eller eksamenskarakter!

Måske er den mere simple forklaring på partiernes lovprisning af skolesammenlægningerne, at det lige var belejligt at hente dette argument frem fra "lykkeposen," når der i V,S og R's fælles budgetoplæg skulle skabes kant til Lokallisten og De Konservative. De to partier, som jo forrige år stemte mod sammenlægningerne og som fortsat dels er betænkelige ved konsekvenserne og dels kritiske over for udmøntningen af sammenlægningerne.

Det er jo påfaldende, at budgetpartierne tilsyneladende er nødt til at bruge et så desperat argument for at kunne begrunde og underbygge deres beslutning om at lægge de otte skoler sammen.

Eller er det fordi, man ikke længere har det helt godt med at sidde alene tilbage med ansvaret for skolesammenlægninger, der skaber uro og uforståenhed blandt forældre og ansatte.

Selvfølgelig kunne Lokallisten og også De Konservative i de netop afsluttede budgetforhandlinger ikke stå på mål for politisk argumentation på det niveau - og da slet ikke i forhold til alvoren i hele skolestruktur-forløbet.

Fair nok, at man forfølger de holdninger og mål, man mener politisk set er de rigtige - det gør vi alle, men argumenterne bag må have en rimelig tilknytning til virkeligheden. Det søgte argument viser så nok også med hvilken lukkethed sammenlægningspartierne vil følge udviklingen på skoleområdet og udvise manglende vilje til at drøfte og evt. korrigere på uhensigtsmæssige forhold.

Den lukkethed kan Lokallisten ikke kan leve med - så på de præmisser kunne Lokallisten ikke være med i en budgetaftale med Venstre, Socialdemokratiet og De Radikale.