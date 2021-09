Debat: Elbiler - også i Rudersdal Kommune

Derfor har Radikale Venstre ved budgetforhandlingerne stillet forslag om, at vi nu kommer i gang med at få udskiftet kommunens fossile biler i hjemmeplejen til elbiler.

Det er vores forslag, at forvaltningen bruger første halvår af 2022 til at få planlagt et kommende udbud af biler i hjemmeplejen inklusiv nødvendige elladestandere med henblik på, at vi kan overgå til elbiler ved det udbud, der skal ske i efteråret 2022. Samtidig skal vi have en plan for, hvordan og hvornår vi kan overgå til elbiler, når tjenestebilerne i Teknik- og Miljø og andre forvaltninger skal udskiftes.

Ved det seneste udbud af tjenestebiler i hjemmeplejen i 2018 skiftede vi diselbilerne ud med hybridbiler. Det var et lille skridt på vejen i den grønne omstilling - men også kun et meget lille skridt, så vi nu skal tage det fulde skridt over mod fossilfri drivmidler. Den gang var elbilerne dyrere, kunne køre færre kilometer på en opladning, og der var ikke mindst et begrænset udbud af elbiler. I dag er der kommet en stribe elbiler på markedet, der alle vil kunne leve op til kravene, og så ved vi i dag med sikkerhed, at de er billigere i drift og vedligehold.

Mange af Rudersdal borgere har taget skridtet og skiftet benzin eller diesel bilen ud med en elbil, og nu skal kommunen selvfølgelig med, så også kommunen viser vejen i den grønne omstilling på dette område. Faktisk er Rudersdal den kommune i Danmark, hvor flest borgere pr. indbyggere har anskaffet en elbil.

Transportsektoren i Rudersdal står samlet set for 25 procent af det samlede CO2-udslip i hele kommunen.

Derfor er det uhyre vigtig, at både vi som borgere og kommunen udskifter de gamle benzin og diesel biler til elbiler, næste gang vi skal skifte bilen ud.