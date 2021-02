DEBAT: Vejudvidelse vil gribe ind i vores private forhaver på Nebbegårds Allé

Jørgen Ullman har sendt dette debatindlæg på vegne af beboerne på Nebbegårds Allé 1 + 3 i Hørsholm.

Debat Rudersdal - 21. februar 2021 kl. 17:41 Af Jørgen Ullman, på vegne af beboerne på Nebbegårds Allé 1 + 3 i Hørsholm. Kontakt redaktionen

Dette er en stærkt forkortet udgave af et åbent brev, der er sendt til politikerne i Rudersdal Kommunalbestyrelse:

Rudersdal kommune vil fjerne hække, hegn og en del af forhaverne på vores grunde på Nebbegårds Allé. Vi bor ved vejadgangen fra Ravnsnæsvej. Vi frygter at vores hække og hegn skal fjernes for at gøre plads til udvidelse af vejen, som starter inde i vores forhaver med en to meter cykelsti.

Nebbegårds Alle udvides på de første 80 meter fra fire meter til seks meter. Der vil blive etableret en venstresvingsbane fra Ravnsborgvej til Nebbegårds Allé. Det vil blive et trafikalt og støjmæssigt inferno, da der også er dobbeltrettet cykelsti på vores side af vejen, hvor stærkt kørende cykelryttere fylder meget.

Rudersdals kommune har oprindelig besluttet at den fredede Nebbegårds Allé fra Ravnsnæsvej skal være indkørsel til Nebbegård. Byplanudvalget har siden besluttet, at der ikke kan tillades tung trafik på Nebbegårds Allé ved Ravnsnæsvej, som i stedet bør afvikles via Nebbegårds Allé ved Isterødvejen. Dette er vi glade for.

Da vi købte vores huse, vidste vi ikke til disse planer. Vi vidste heller ikke at vejen går gennem vores forhaver. Det undrer os at kommunen har givet byggetilladelser. De har ikke taget deres tilsynspligt alvorligt og har derfor ikke hjemmel til at bruge vores forhaver som cykelsti, grundet passivitet.

I Hørsholm Kommunes dokumenter skrives at der skal etableres 82 p-pladser, hvilket vil medføre omkring 185 køreture i bil per dag (stigning på 65 procent), at der på den eksisterende Nebbegårds Allè skal planlægges en højre-sti på Rudersdalsiden. Med den øgede trafik, vil det blive svært at undgå at køre tæt på vores historiske træer, herunder trærødderne.

Der ligger ikke beboelseshuse på Nebbegårds Alle ved vejadgangen til Isterødvejen. Den er dobbelt så bred som vejadgangen fra Ravnsnæsvej, det er ikke nødvendigt at etablere vigespor eller udvidelse og der er træer på begge sider. Det er en vej og ikke kun en sti som Hørsholm kommune skriver i deres dokumenter.

Isterødvejen, er en trafikmotorvej. Den er 17 kilometer lang og har to rundkørsler.

Vi foreslår anlæggelse af en ny rundkørsel. Det undrer os, at der ikke er foretaget en trafiksikkerhedsundersøgelses ved Nebbegård Allés ind-/udkørsel til Isterødvejen, ligesom der er foretaget ved ind-/udkørslen til Ravnsnæsvej.

Vi er som naboer til den private/fælles vej ikke blevet hørt. Vi håber at kommunen vil hjælpe os med at vejen til Nebbegård får indkørsel fra Isterødvejen.