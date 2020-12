Det vil være sympatisk, hvis selve vedligeholdelse af gravstedet kan ske i årlige rater, skriver Christian Fode (K). Foto: Frank S. Pedersen

DEBAT: Vedligeholdelse på kirkegårdene bør ske i rater

Af Christian Fode (K), Midlertidigt medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse

Debat Rudersdal - 17. december 2020

Der skal være pænt på kirkegårdene. Det er vi heldigvis alle enige om. Og vi er også enige om, at hvis man er gravstedsejer, så skal man være med til at betale for, at der er pænt. Det er vi også alle sammen enige om. Men vejene skiller, når det kommer til måden, hvorpå opkrævningen skal ske.

Renholdelse og fællesudgifter til et gravsted på seks kvadratmeter koster 47.400 kroner som ved obligatorisk vedligeholdelse skal lægges forud. Dette er udover erhvervelsen.

Når nu det er blevet ganske dyrt at erhverve et gravsted, så synes vi konservative, at det ville være et sympatisk træk, at selve vedligeholdelse af gravstedet kan ske i årlige rater - og ikke som nu ved en forudbetaling, der skal dække f.eks. 20 år.

I den kommunale verden betaler vi i forvejen løbende for de ydelser, som vi modtager f.eks. ved daginstitutioner, SFO, renovation osv osv. Her opkræver kommunen ikke betaling for tre års gang i børnehave, og samme princip bør naturligvis gælder opkrævningen af vedligehold af gravsteder.

Jeg havde gerne set en mere smidig ordning til fordel for gravstedsejerne.