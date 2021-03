Jens Kloppenborg-Skrumsager er blandt andet næstformand for Vedbæk skolebestyrelse. Foto: Jacob Kjerumgaard

DEBAT: Ungdom har det hårdt - kan vi lære fra andre?

Debat Rudersdal - 10. marts 2021 kl. 10:27 Af Jens Kloppenborg-Skrumsager, Næstformand for Vedbæk skolebestyrelse, Ellesøpark 15, Vedbæk Kontakt redaktionen

Så åbnede regeringen langt om længe op for landets højskoler og efterskoler, så vores ungdom igen kan komme ud af den husarrest, som de har befundet sig i siden før jul.

For lidt over en uge siden åbnede efterskolerne i Nord- og Vestjylland samt Bornholm. De foreløbige erfaringer fra disse åbninger har været særdeles gode. Det kan derfor undre mig, at en regering med en regeringsleder, der kalder sig børnenes statsminister, ikke for længst havde afsøgt denne mulighed. Så kunne vores over 30.000 børn, der går på efterskoler, gennemføre deres skoleophold i lukkede bobler, som er muligt at etablere på netop landets efterskoler.

Enhver form for åbning for især vores ungdom bør prøves af. Konsekvenserne af en fortsat lang nedlukning for vores børn og unge har allerede haft mærkbare konsekvenser i form øget vægt, på grund af ekstrem inaktivitet, og senfølgerne vil vise sig i form af psykiske problemer hos flere unge end normalt.

Groft sagt kan man sige at medicinen for mange unge var hårdere end sygdommen. Dette er ikke skrevet for at underkende COVID19, på ingen måder, men alene fordi regeringen i sin håndtering af pandemien ikke har taget tiltrækkelig hensyn til især børn og unge.

Vi voksne kan langt bedre håndtere den sociale isolation vi har befundet os i, men for unge, der i teenageårene konstant søger nye sociale relationer, har teams-undervisning og manglende kontakt med klassekammerater og sportsaktiviteter været en meget slem omgang.

På skolebænken én dag Nu kan vi så se frem til at vores børn i 5.- 8. klasse samt 1. og 2.G i gymnasierne kan komme tilbage på skolebænken én dag om ugen. En dag! Man føler nærmest at vi bør kaste os i støvet af taknemmelighed for regeringens venlige handling.

I Singapore har de tacklet pandemien ved at lukke landet ned for udefrakommende. Vil man rejse ind i landet, så må man acceptere en periode på hotel med isolation, før man kan bevæge sig frit omkring. Men til gengæld kan børn og unge komme i skole og landet kan i højere grad holde åbent, end tilfældet er her i Danmark.

Måske regeringen bør se sig om efter en anden model, når vi nu senere på året rammer den tredje bølge, og vi endnu ikke har fået alt den vaccine hjem fra statsministerens rejse til Israel.