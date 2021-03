- Venstre har det for tiden ikke så godt i vælgerhavet, da de mangler »kunder« i butikken, men det må da vist snart rable for Venstrefolket i Holte og omegn, når de tror, at det vil give stemmer, at ville lege lokale virolog-eksperter, der selv vil styre omfanget af genåbningen, skriver Preben Etwil blandt andet i dette indlæg. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Undsiger V i Rudersdal det nationale corona-forlig?

Debat Rudersdal - 24. marts 2021 kl. 15:40 Af Preben Etwil, Birkevej 32B, Birkerød Kontakt redaktionen

Ikke så snart Venstre har indgået et bredt nationalt corona-genåbningsforlig i Folketinget, er Venstre i Rudersdal ude og undsige forliget i Frederiksborg Amts Avis. Genåbningsforliget er for lille, for restriktiv og for langsom.

Ikke nok med det, så foreslår de faktisk, at styringen af genåbningen i højere grad skal foregå lokalt frem for centralt.

Venstre har det for tiden ikke så godt i vælgerhavet, da de mangler »kunder« i butikken, men det må da vist snart rable for Venstrefolket i Holte og omegn, når de tror, at det vil give stemmer, at ville lege lokale virolog-eksperter, der selv vil styre omfanget af genåbningen.

Det kunne være yndigt, at landets 98 kommuner selv kunne konkurrere om, hvem der vil kunne genåbne hurtigst.

Det ville blive den sikreste vej til en lynhurtig og ukontrolleret smittespredning. For det ville uundgåeligt føre til en stop and go politik med en stærkt opadgående smittetrend, og helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser for de liberale erhverv, som Venstre vedvarende påstår, at de kerer sig så meget om.

For Venstre i Rudersdal er det tilsyneladende ikke tilstrækkeligt, at kommunen nu får bemyndigelse til, at kunne nedlukke for enkelte store lokale smitteudbrud, før end de centrale sundhedsmyndigheder kan komme på banen.

Fortsætter Venstre i Rudersdal fortsat med at annoncere alle mulige letkøbte corona-udsalgsløsninger, er det en direkte opfordring til kommunens borgere om alligevel ikke at følge de forbud og anbefalinger, der nu engang er kommet på plads i Folketinget.

Når politikerne ikke støtter op, hvorfor skal borgerne så gøre det?

Dette lægger op til, at hvis Venstre i Rudersdal ikke synes at forliget er god nok, kan ubefæstede venstrevælgere nemt komme til den overbevisning, at de hver især alligevel bare vil følge de regler, som er rigtigst for dem selv.

Det hjælper ikke hele tiden lokalt at foreslå, at man åbner her og der, da smittetallene er små, og at ens eget forslag næsten ikke bidrager yderligere til smitterisikoen. For som bekendt giver mange bække små en stor å.

Vi har derudover åbne grænser til fire nabokommuner, der alle ligger tæt på Hovedstaden.

Det kunne blive det rene anarki, hvis man overlod styringen af corona-genåbningen til de lokale myndigheder med hver deres tilgang til problemernes løsning. Lad os derimod være tålmodige sammen.

