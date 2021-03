DEBAT: Udvikling - ja tak, men til hvad ?

Hvis man ikke er for skolenedlæggelser eller -sammenlægninger eller for at fjerne grundlaget for at have et reelt bibliotekstilbud og samlingssted for alle borgere i Vedbæk eller - senest - at give plads og mulighed for at fastholde og udvikle forenings- og forsamlingsmulighederne i den nedrivningstruede Sjælsøhal, ja, så tager man i Daniel E. Hansens øjne »ikke ansvar for at udvikle kommunen, når fremtidens udvikling banker på døren«.