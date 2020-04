Daniel E. Hansen svarer her på et læserbrev fra Else Jacobsen. Foto: Privat

DEBAT: Tryg overgang fra dagtilbud til skole

Debat Rudersdal - 23. april 2020 kl. 14:14 Af Daniel E. Hansen (V), Formand for Børne- og Skoleudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et læserbrev den 22. april udtrykker Else Jacobsen bekymring for skolernes modtagelse af børnene til de kommende børnehaveklasser den 1. maj.

Jeg er helt enig i, at det har været en kæmpe opgave for skolerne at gøre klar til genåbningen af skolerne for 0.-5. klasse fra den 20. april. En opgave skolerne ved fælles hjælp og stor indsats fra alt personale har løst på fornem vis.

I både dagtilbud og skoler er planlægningen for overgang for de kommende børnehaveklassebørn i fuld gang. Der er en meget stor opmærksomhed på, hvordan dette kan foregå på den bedst mulige måde under disse meget anderledes omstændigheder.

I dagtilbud er børnehavebørnene i deres skolegrupper, og der vil blive planlagt en hyggelig afsked, men nok først når mulighederne for dette atter er tilbage.

Der er overleveringsmøder for de børn med særlige opmærksomhedspunkter, og skolerne er i fuld gang med at skabe rammer for en god modtagelse af børnene. Det kræver også ekstra hænder, så derfor henter skoleområdet hjælp i andre personaleområder i kommunen.

På dagtilbudsområdet er modtagelsen af nye børn i vuggestuerne begyndt, hvor et par hundrede børn vil starte de næste måneder. Her er der skabt mulighed for, at forældrene kan være med i institutionen ved afleveringen.

Jeg ved, at der også på skolerne vil blive skabt gode rammer for denne overgang.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer stiller store krav til os alle, men vi prøver at gøre det så godt som muligt for alle børn.