DEBAT: Trafiklys og kønsdebat

I Frederiksborg Amts Avis den 27. februar tager de to politikere, Anne Christiansen (L) og Christoffer Buster Reinhardt (K) hul på den vigtige debat om trafiklysenes køn i vores kommune. Måske vil dette foto-eksempel fra Paris hjælpe med at finde en løsning.

Hver trafiklys i Paris har to lys ved siden af hinanden. Det ene er rødt, det andet grønt. På fotoet, der er af et grafiske tryk, som jeg lavede i Paris i 2019, har jeg prøvet at udtrykke det som en lille historie. Det røde lys er en kvinde, der siger »Stop«. Det grønne lys er en mand, der skynder sig at gå til kvinden, og når de mødes, kysser de hinanden... selvfølgelig. Vi er i Paris!