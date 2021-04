Hvad skal der ske med Marinagrunden i Vedbæk? Borgerne bør tale sammen, lyder det i dette indlæg. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tid til en god Marina-diskussion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tid til en god Marina-diskussion

Debat Rudersdal - 17. april 2021 kl. 17:14 Af Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Kandidat til kommunalvalget, Ellesøpark 15, Vedbæk Kontakt redaktionen

Marina-grunden i Vedbæk er skudt til hjørne. Det er ikke ensbetydende med at sagen er død, tværtimod. Den lever i bedste velgående, hvilket den store interesse fra såvel borgere som developere og også lokalpolitikerne vidner om. Det er måske derfor tiden nu er inde til, at vi Vedbækborgere får os en overordnet temadiskussion om vores by.

Hotellet har været med til at give byen et lille strejf af noget kosmopolitisk. Indtil for få år siden kom Vedbæk altid på landkortet, når fodboldlandsholdet var i træningslejr. Siden er hotellet åbenbart faldet så meget i standard, at selv DBU har fundet andre græsningsarealer.

Dette er måske et wake-up call til, at noget mere vidtgående bør undergå vort hotel. Men skal det være en developer, med store armbevægelser, og lige så stort pladsbehov, der skal tegne fremtiden i Vedbæk, eller skal vi borgere, der bor i byen, har vores børn i skolen, bruger byens idrætsfaciliteter, spisesteder og lever med byen, vandet og skoven i med og modgang, være med til at tegne fremtiden.

Det er indlysende hvad min holdning er. Lokalplan 139 fra år 2000 sætter præcist rammerne for Marina-grunden. Dengang gav Søllerød kommune mulighed for at hotellet kunne udvides med 300 kvadratmeter til hoteldrift, men med en byggeprocent på lidt under 90. Siden har skiftende ejere haft problemer med hoteldriften, måske DBU´s exit skal ses i det lys. Siden har kommuneplanen fra 2017 givet lidt yderligere rammer, men intet som developer ønskede med sit projekt, og det er fortsat lokalplan 139 fra 2000, der sætter de planmæssige rammer.

Fremtiden byder måske på noget mere fleksibelt, det mener jeg ikke at vi borgere skal stå i vejen for. Men nedrivning af det gamle hotel og et monstrøst nybyggeri med en udvidelse til over 125 procent af den eksisterende grund, har virket som en rød klud i hovedet på rigtig mange af os vedbækkere.

Derfor var det måske en idé, at vi nu bruger tiden konstruktivt, nu hvor developer er gået i tænkepause. Skulle vi ikke afsætte det næste halve år til at få en temadiskussion om Vedbæks fremtid, der kommer længere ud end bare Hotel Marina.

Hvordan skaber vi igen mere liv på Stationsvejen, hvordan får vi indtænkt havn, by, hotellet, skolen, Bakkehuset og ikke mindst "biblioteket", så de enkelte enheder tænkes sammen og ikke står som små satellitter.

Kommunen har Byplansafdelingen, der bør kunne facilitere en sådan proces. Vi har Vedbæk Grundejerforening, Handels- og Erhvervsforeningen, havnen, og et hav af engagerede borgere. Det er nu vi har tiden til at sikre Vedbæks fremtid, det er nu vi skal gribe den chance.