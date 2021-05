Lisette Jespersen er kandidat ved kommunalvalget i Rudersdal den 16. november for Enhedslisten.

DEBAT: Sygefravær i Rudersdal har en kedelig rekord

Debat Rudersdal - 20. maj 2021 kl. 08:32 Af Lisette Jespersen (EL), Kandidat ved kommunalvalget, Fuglesangsvej 14, Birkerød Kontakt redaktionen

Sygefraværet i Rudersdal kommune er højt bl.a. det pædagogiske personale kommunes daginstitutioner har en kedelig rekord. Vi har højere sygefravær end nabokommunerne, og ligger alt for højt når vi sammenligner os med resten af landet. Derfor glæder det os i Enhedslisten, at de Konservative bringer udfordringen om kommunens høje sygefravær frem på dagsordenen.

Jeg har i mange år arbejdet med virksomheders arbejdsmiljø, både i daginstitutioner og hjemmepleje. Sygefravær er for mig en tydelig markør for arbejdsmiljøets kvalitet, og er med til at fortælle noget om den virksomhedskultur, der er herskende. Virksomhedskulturen tegnes af den øverste ledelse og skaber rammen for de kommunale arbejdspladsers fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Min erfaring med personale, der arbejder med andre mennesker, børn som voksne, er, at de vil gøre deres ypperste, og de ønsker, at levere høj kvalitet i deres arbejde. Der findes ingen hurtige løsninger på nedbringelse af sygefravær. Min erfaring er, at en anerkendende virksomhedskultur kan styrke den daglige ledelses arbejde og det professionelle personales arbejdsglæde.

Størrelsen- og placering af daginstitutioner på skoler med anden dagsrytme er vigtige elementer, ligeså er det væsentligt, at se på ventilation, kvadratmeter, legepladser og udendørs arealer til børnene. Det berører både personalets arbejdsglæde og børnenes trivsel. En hjørnesten, og et afgørende element er også, antallet af kollegaer. Og her ved vi, hvad angår den reelle normering, at Rudersdal har god plads til forbedring.

I Enhedslisten opfordrer vi den politiske ledelse til at være meget lydhør overfor input, og til at lave en grundig analysere af virksomhedskulturen på kommunens arbejdspaldser. Man skal ikke blive syg af, at gå på arbejde! Vi skal have vendt bøtten og det starter med at vi tager et politisk ansvar. Lad os komme i arbejdstøjet.

