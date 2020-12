DEBAT: Skift corona ud med mørklægningsgardiner

Min gode tøjmand, Gert Lassen, der sælger godt tøj til mænd i Birkerød og omegn, er her i Frederiksborg Amts Avis den 12. december ude efter min borgmester Jens Ive (V), fordi han forsøger at betrygge Rudersdals borgere mod corona-smitten, ved at udvide de lokale restriktioner til også at omfatte kommunens udendørs idrætsfaciliteter.