Det er godt med debat om Nærums byplanmæssige fremtid, lyder det i dette indlæg... Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Rædselsscenariet for Nærum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Rædselsscenariet for Nærum

Debat Rudersdal - 09. april 2021 kl. 12:55 Af Lone Gregersen, Kikhanebakken 8, Holte og Jens Bruhn, Ystadvej 32, Nærum Kontakt redaktionen

Hvor er det godt, at Niklas Fischer i Rudersdal Avis den 3.3 tager debatten op om Nærums byplanmæssige fremtid.

Det værste ved kommunalbestyrelsens forslag er nemlig, at der kan opføres et 16 meter højt kontorhus på den »grønne firkant« foran Nærum Station. Det er ganske enkelt ikke i orden. Tag en smut til Lyngby ad motorvejen, og alle kan ved selvsyn se flere eksempler på, hvor grimt et sådant byggeri kan blive. Beboerne på Langebjerg får med forslaget udsigt til en høj betonvæg.

Høringsfristen bør forlænges og kommunalbestyrelsen bør tilrettelægge en ordentlig høring, så borgere op politikere kan få en saglig diskussion om Nærums fremtid. Der bør udarbejdes et illustreret informationsmateriale, og de lokale aviser bør involveres, så debatten kan ske på et oplyst grundlag.

Endnu en gang står Lokallistens Anne Christiansen som formand for Byplanudvalget i spidsen for en borgerinddragelse proces, som er helt utilstrækkelig.

Derfor er der mange, som jeg stiller spørgsmålet: Hvorfor skal den "grønne firkant", der blomstrer så smukt hvert forår, erstattes med et højt kontorhus. Der er plads nok til et sådant inden for det nuværende erhvervsområde øst for motorvejen.

Det vil klæde kommunalbestyrelsen, at komme med et udspil med, hvordan »den grønne firkant« foran stationen, som vil gøre Nærum smukkere. Der ligger allerede et udspil fra Ingmar Cronhammer til en smuk velkomstpark. Hvor er de radikale og socialdemokraterne?

De kan da ikke støtte dette misforståede hensyn til erhvervsbyen i Nærum?