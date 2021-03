DEBAT: R og K vil lade frisørerne åbne igen

Heldigvis har langt de fleste butikker i Rudersdal fået lov til at genåbne. Men vi er uforstående overfor, hvorfor de små liberale erhverv, som eksempelvis frisører og skønhedssalloner, stadig er tvangslukkede. Dem er der 36 af i Rudersdal. Og de bidrager til at skabe liv, handel og arbejdspladser i vores lokalsamfund.

Det er vigtigt, at vi har et lokalt handelsliv. Også på den anden side af corona-krisen. Derfor er det essentielt, at der bliver åbnet op for så meget som muligt. Så hurtigt som muligt.