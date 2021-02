Her er et svar til beboerne på Nebbegårds Allé fra Lokallisten i Rudersdals Anne Christiansen , formand for Byplanudvalget i Rudersdal.

DEBAT: Nebbegårds Allé: Rudersdal deler beboeres bekymring

Rudersdal Kommune deler jeres bekymring for den fredede Allé. Dette er ikke et projekt, som er et udtryk for Rudersdal Kommunes holdning til Nebbegårds Alle. Jeres kritik bør I således vende mod Hørsholm Kommune, da det er deres forslag til en lokalplan for den gamle højskole, som udløser ønsket om at vejen indrettes som en privat fællesvej for 41 nye boliger.