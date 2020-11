Birkerød Bibliotek. Foto: Thomas Olsen

DEBAT: Mere uro end biblioteket ønsker

Johan Gaunitz, Strandengen 26, Jægerspris

Debat Rudersdal - 23. november 2020

Mere uro end biblioteket ønsker og værre end borgerne fortjener. Det ser ud til at være forholdene på biblioteket i Birkerød for tiden. Morten Messerschmidt (DF) er slet ikke min kop te, men derfor er det ikke nogen grund, hvis man nu ikke er ude på at forsøge at score noget personligt politisk, at forklejne Mortens Messerschmidts angivelige indsats mod utilpassede unge i kommunen.

Jeg vil selvfølgelig ikke bestride, at der også kan forekomme enkelte »etniske danskere« ind imellem, men generelt er det i ærlighedens navn nok mere og tiere andre grupper, de lokale byrødder ikke evner at tøjle! Selvfølgelig står det enhver politiker, der ikke er lykkedes med at skabe ro og tryghed for borgerne, at kalde alle oplevede kritiker af kaosset for »fejlskud«.

Når man ikke er opgaven voksen, så må man også tåle, at højere instanser bliver informerede, uden at lokalpolitikerne blive helt fornærmede. Det er selvfølgelig aldrig rart at blive overfaldet som en borger er blevet, men det er da også utryghedsskabende og generende, når utilpassede unge ikke kan lade være med at trænge ind i lokaler, der er lejet til private møder - og nægter at forlade lokalet.

Det kan selvfølgelig være en ren tilfældighed, men ingen i den trio var så »etnisk dansker«.

