DEBAT: McDonalds skaber trafikkaos - Findes en løsning?

McDonalds i Birkerød på Kongevej 60 er et af de helt store trækplastre i Rudersdal Kommune, når det gælder take away. Men som beboer i den del af byen, er det lidt øv at skulle holde i kø for at kunne dreje til højre efter McDonalds. Så man må desværre konstatere, at den smalle Kongevej netop på den strækning - med flere stykker midterrabat - ikke er gearet til det store biltræk ved McDrive.