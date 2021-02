Vedbæk Hotel omkring 1900. Er det, som denne Th. Bindesbølls lignende bygning i jugendstil af høj kvalitet området fremover skal fremstå bare i en nutidig udtryksform eller er det bare pengene, som skal bestemme, lyder spørgsmålet i dette debatindlæg?

DEBAT: Marina-grundens fremtid lyder spændende - men også bekymrende

Debat Rudersdal - 07. februar 2021 kl. 18:47 Af Lone Gregersen, Kikhanebakken 8, Holte og Jens Bruhn, Ystadvej 32, Nærum Kontakt redaktionen

Det er vel nok en spændende nyhed som kommunalbestyrelsen åbenbares for os borgere. Tænk, et omfattende forslag til en ny bebyggelsesplan for området, hvor det triste betonhotel Marina fortsat skæmmer området. Det er bare glædeligt, at der nu bliver tager initiativ til at forvandle området ned til Vedbæk Havn. Det fortjener denne unikke lokalitet nemlig. Tænk, hvis det kunne lykkes at opføre bygningsværker, der kan højne stedet herlighedsværdier med bygninger af høj arkitektonisk værdi og kvalitet.

Det er måske en for utopisk tanke at have, når vi læsere indføres i dele af planens indhold. Sløret løftes nemlig hurtigt for, at man på den nuværende hotelgrund ønsker at opføre fire fem etagers ejendomme med en bebyggelsesprocent på 120. Det lyder altså ikke betryggende.

Fra politisk side bliver der lagt op til, at borgerne i Vedbæk skal inddrages i diskussionen om »Marina-grundens« fremtidige anvendelse, men vi vil da bestemt mene, at alle Rudersdal borgere skal have mulighed for at deltage og komme med forslag til, hvordan dette unikke sted fremover skal tage sig ud.

Vi er dybt bekymrede over muligheden for, at kommunalbestyrelsen vil se igennem fingrene med den lokalplan. der gælder for området for at tækkes bygherrens merkantile interesser. Der er vel vedtaget lokalplaner, for at de skal overholdes.

Det er friskt gået af kommunalbestyrelsen her i et valgår at tage fat på debatten om dette omfattende byggeprojekt. Byplanudvalgsformand Anne Christiansen (L), som skal stå i spidsen for den politiske del af projektet, ser ud til at være ret tilfreds med forslagets indhold. Derfor vil vi spørger hende og andre medlemmer af byplanudvalget, om de ønsker at tækkes investorerne, så de kan »tjene kassen«, eller om fortjenesten skal blive mindre, men at vi borgere til gengæld få området til at fremstå som en smukt arkitektonisk helhed til gavn og glæde for os borgere, der så rigtigt kan glæde sig over herlighedsværdierne i området rundt om Vedbæk Havn.