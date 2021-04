Lokallistens Anne Christiansen svarer her på et indlæg af Lone Gregersen og Jens Bruhn i Frederiksborg Amts Avis den 30. marts.

DEBAT: Lokallisten mener hvad vi siger om Marina-grunden

Kære Lone og Jens, Jeg er da ked af, at I ikke synes, jeg svarer i et tidligere indlæg.

Jeg mener det, når jeg siger, at det nye projekt på Marina-grunden rummer nogle gode mulige perspektiver. Jeg mener det, når jeg siger, at forslaget er for massivt. Jeg mener det, når jeg siger, at fordelingen mellem bolig og erhverv ikke er god nok.