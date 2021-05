Court Møller er spidskandidat for Radikale Venstre og formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal.

DEBAT: Lavere sygefravær er ikke en sparerøvelse

Radikale Venstre har i mange år ønsket, at der bliver sat mere målrettet fokus på at få bragt sygefraværet ned. Det er det, fordi lavere sygefravær giver bedre service til borgerne, når de oplever, at det er den samme medarbejder, som de møder hver dag og ikke en vikar, eller eleverne hver dag har deres faste lærere og ikke en vikar osv.

Men jeg bliver usikker på Konservatives motiv. Jeg har nemlig i flere år oplevet, at Konservative i deres budgetoplæg anvender reduktion i sygefravær, som deres væsentligste finansieringsforslag, når de ønsker at sætte skatten eller grundskylden ned.

Den tid, der frigives til bedre service, skal ikke »høstes« og omsættes til besparelser. Radikale Venstre kommer ikke til at stemme for et forslag om lavere budgetter til hjemmeplejen, skolerne osv. i takt med, at vi forhåbentlig får et lavere sygefravær i Rudersdal.