Jens Kloppenborg-Skrumsager er blandt andet næstformand for Vedbæk skolebestyrelse. Foto: Jacob Kjerumgaard

DEBAT: Lad os bevare Regional-driften af Kystbanen

Debat Rudersdal - 26. april 2021 kl. 18:18 Af Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Kandidat til kommunalvalget, Ellesøpark 15, Vedbæk Kontakt redaktionen

Debatten om Kystbanen er en lang lidelseshistorie, og for os, der er pendlere og daglige brugere, har det ofte også været en rejse med mange skuffelser. Især har aflyste og stærkt forsinkede tog i især myldertiden gjort, at vi altid tager et tog tidligere, hvis vi har møder og deadlines vi skal nå.

Når det er sagt, så er resten af togdriften, altså materiel og service af en langt højere standard end det mange af vores lidelsesfæller på S-togstrækninger og andre dieseltogsstrækninger på resten af Sjælland dagligt må leve med.

Togene har en god komfort. Der er gode ergonomiske sæder med armlæn. Der er bord således at den 20 minutter lange strækning, jeg har fra Vedbæk til Østerport, kan bruges til at skrive dette læserbrev.

I toget er der mulighed for at gå på toilettet, såfremt man skulle blive tissetrængende, og noget af det, som man først savner, når det mistes, er, at Kystbanen har installeret klimaanlæg. Det gør at den hvide eller lyseblå skjorte ikke skal skiftes ved ankomsten til kontoret.

Det kan derfor undre mig, at der er opbakning til, at hele Kystbanen nu skal omlægges til S-togsdrift. Al den komfort, som ovenfor er nævnt findes ikke i S-togene. Læg dertil den sikkerhed og tryghed som en altid tilstedeværende servicemedarbejder i Kystbanen skaber. Prøv bare en tur i S-toget fra Holte til Østerport, forskellen er til at mærke.

En omstilling fra Regional tog til S-togs drift er ikke en billig omgang. Alle stationer skal ombygges, så perronerne passer til de nye tog. Kørestrømmen er også anderledes på S-togstrækningerne. Og for at gøre slemt værre, så vil der vente os pasagerer et par år i togbusser, alt imens Banedanmark bruger et milliardbeløb af vores skattekroner på at gøre komforten af vores togtur ringere.

Der findes ingen valide undersøgelser, der kan påvise at togdriften bliver mere stabil af S-togsdrift. Derimod stiger rettidigheden, når der ikke er samdrift med Sverige. Mit råd; behold Regionaltogene på Kystbanen.

