Keld Stattau skriver, at hans pointe er, at en mere bevidst politisk styring af konsulentrapporter og embedsmandsnotater på de kendte forvaltningsområder, kunne frigøre ressourcer til i stedet at opbygge et slagkraftigt internt sekretariat på klimaområdet...

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Klimasekretariat i Rudersdal - nu skal det være Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Klimasekretariat i Rudersdal - nu skal det være

Debat Rudersdal - 26. maj 2020 kl. 13:54 Af Keld Stattau, Biskop Svanes Vej 66D,st, Birkerød Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart står de årlige budgetforhandlinger for døren, og der er masser af udfordringer for Rudersdal Kommune. Udligningsordningen finansieres, kassebeholdningen er i bund, og flere kommunale områder trænger til et løft.

F.eks har vi, der har børn eller børnebørn i daginstitutionerne, kunnet mærke hvilken forskel flere voksne omkring børnene betyder.

Et andet helt afgørende område, som nu skal på dagsordenen i Rudersdal, er en forstærket klimaindsats. Med budget 2021 bør der oprettes et egentligt klimasekretariat, som kan agere tværgående og indgribende i alle forvaltningsområder. Sekretariatet placeres tæt på økonomiudvalg og borgmester, så det får en slagkraftig og central placering.

Med Coronakrisen fik kommunen f.eks. mulighed for at fremskynde en række renoverings- og byggeprojekter. Alle projekter er med garanti både relevante og nødvendige, men nåede man i skyndingen at få dem gået efter med nye forstærkede klimabriller på. Kunne man have fået endnu mere klimaforbedring, hvis man havde haft specialister forankret i kommunen til at revurdere og prioritere projekterne. Ja - det tror jeg faktisk.

Men det koster jo penge - vil indvendingen nok være. Enig, men hør så her: Jeg har prøvet i de seneste år at følge med i det politiske arbejde i kommunen, mere end det nok er almindeligt for gennemsnitsborgeren. Jeg har set og læst rigtig mange dagsordener til de politiske fagudvalg. Her har jeg mødt et utal af meget omfattende notater og konsulentrapporter - ofte på 50-100 sider - som følger med sagsredegørelserne til de fleste af sagerne.

Generelt er de såmænd sobre og kvalitative, så dette er IKKE en kritik af embedsværket, som udarbejder dem - MEN hvornår har man politisk i kommunalbestyrelsen sat sig sammen og vurderet, om det nu også er nødvendigt, at der bruges så store ressourcer til at skabe det nødvendige grundlag for de politiske prioriteringer og beslutninger ?

Min pointe er, at en mere bevidst politisk styring af konsulentrapporter og embedsmandsnotater på de kendte forvaltningsområder, kunne frigøre ressourcer til i stedet at opbygge et slagkraftigt internt sekretariat på klimaområdet. Det kan ikke gøres i et snuptag, men det er på høje tid at skifte hest - prioritere hårdt på konsulent- og notatomfang til de almindelige sager og så bruge de færre ressourcer herfra til at lægge grundstenen til et sådant klimasekretariat. Budgetforhandlingerne for budget 2021 kunne blive kendt som det paradigmeskifte, hvor Rudersdal for alvor tog fat på den lokale klimaindsats.