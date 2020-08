Christoffer Buster Reinhardt (K), Medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse Foto: Søren Svendsen

DEBAT: Kirkegården skal først og fremmest være kirkegårde

Debat Rudersdal - 01. august 2020 kl. 07:56 Af Christoffer Buster Reinhardt (K), Medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færre i Rudersdal vælger kistebegravelsen. Flere vælger bisættelse og urnenedlæggelse.

Jeg vil som politiker ikke blande mig i, hvordan folk vælger at blive stedt til hvile. Men må blot konstatere, at udviklingen ikke er så overraskende igen, når man tænker på hvad en kistebegravelse koster, efter at kirkegårdstaksterne er steget voldsomt i Rudersdal Kommune. I dag koster en kistebegravelse minimum 38.825 kroner. Vel at mærke for den mindste gravplads i kortest mulige periode.

Mange betaler langt mere, hvilket vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer har fået flere henvendelser om. De henvendelser gør stort indtryk, for folk er oprigtigt kede af det, og aner ikke hvad de skal gøre. For mange har ikke råd.

Det store fald i kistebegravelser, som også er de som fylder mest, gør at der skal ses på kirkegårdene som helhed. Hvordan bliver det bedst brugt. Her er der udtrykt et ønske, om at kirkegårdene får et mere »park-lignende« udtryk. For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vores kirkegårde er pæne, velholdte og ikke mindst tilgængelige. Det kræver, at de løbende passes og plejes.

Så hvis det er det, der menes med at de skal være mere som parker, så er det helt fint for os. Men det er også vigtigt for os at sige, at kirkegårdene først og fremmest skal være kirkegårde.

Kirkegårdene er kulturarv, og et sted for reflektion, minder og følelser. Det skal vi respektere. Der er mange andre fantastiske steder i Rudersdal, hvor man kan tage picnickkurven og rundboldbattet med, men kirkegårdene er for os ikke stedet.

Bør kirkegårdene drives af kommunen eller kirkerne selv?

Det er bestemt en mulighed, for at drive kirkegård behøver ikke være en kommunal opgave. I mange andre kommuner, er det folkekirken selv som står for kirkegårdene. Vi ser frem til drøftelserne i Teknik- og Miljøudvalget - men langt vigtigere: Vi vil gerne opfordre til, at vi i kommunalbestyrelsen tager en direkte dialog med de demokratisk valgte i menighedsrådene om fremtiden for kirkegårdene og driften af dem.