Tre konservative kvinder på rad og række. Spidskandidat Ann Sofie Orth (tv), Birgitte Schjerning Povlsen og Elisabeth Ildal. I dag, onsdag, skal udvalgene i kommunalbestyrelsen behandle et forslag om at få en beredskabsplan for ofre for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Det er en virkelig god ide, lyder det fra de konservative kvinder. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: K-kvinder - Nej til negativ social kontrol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: K-kvinder - Nej til negativ social kontrol

Debat Rudersdal - 04. maj 2021 kl. 18:12 Af Ann Sofie Orth (K), Spidskandidat - Elisabeth Ildal (K) og Birgitte Schjerning Povlsen (K), Medlemmer af Rudersdal Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen

I Det Konservative Folkeparti er vi meget store tilhængere af, at der i Rudersdal kommer en plan for, hvordan vi skal håndtere sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Heldigvis er der kun få sager, men vi ved desværre, at netop her kan konflikterne eskalere for at ende i vold og ulykkeligvis også drab.

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter handler i bund og grund om tilgangen til danske værdier, ikke mindst ligestilling. Vi lever i et land, hvor ligestilling skal gælde i alle miljøer. Det er ganske enkelt en grundlæggende præmis for det danske samfund, uanset hvor man kommer fra, eller hvilken religion man bekender sig. Derfor skal vi naturligvis ikke acceptere, at ligestillingen og friheden for den enkelte bliver sat ud af kraft.

I 2018 registrerede Rigspolitiet knapt 200 æresrelaterede sager, hvor 49 også var voldssager. Tallet svinger, men der er også en stigning i henvendelser til telefonrådgivning og krisecentre målrettet bl.a. unge med minoritetsbaggrund, der er flygtet fra familier på grund af æresrelaterede konflikter.

Heldigvis er der mange nydanske mænd som kvinder, der tager kampen for frihed og lige muligheder, men nogen møder en modstand så stor, at vi som samfund skal stå parat. I Rudersdal tager vi et vigtigt skridt, når kommunalbestyrelsen vedtager planen for, hvordan kommunen står klar.