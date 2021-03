Lone Gregersen og Jens Bruhn efterlyser svar fra formanden for Byplanudvalget Anne Christiansen (L) og Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) i dette debatindlæg.

DEBAT: Information og inddragelse om Marinagrunden - tak

Debat Rudersdal - 25. marts 2021 kl. 07:01 Af Lone Gregersen, Kikhanebakken 8, Holte og Jens Bruhn Ystadvej 32 Nærum Kontakt redaktionen

Vi forstår glimrende Vedbækborgernes bekymring over planerne for et nyt massivt byggeri, som spøger som en sort skygge over området, hvor Hotel Marinas ucharmerende betonbygning ligger i dag og udsender triste signaler i de ellers dejlige omgivelser.

I februar skrev vi et debatindlæg, hvor vi redegjorde for vor bekymring over byggeplanerne for området. De informationer vi havde, var vi blevet præsenteret for i Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis. Vi bad der for formanden for Byplanudvalget Anne Christiansen (L) fortælle os, hvordan kommunalbestyrelsen havde tænkt sig at agerer i sagen. Men hverken Anne Christiansen eller Lokallisten, som ellers altid bryster sig af borgerinddragelse, har sagt et kvæk. Derfor spørger vi derfor igen:

»Hvad synes I om det nye byggeri ved Hotel Marina?«

Borgmesteren har ytret en halvkvædet vise - desværre uden holdninger - og vi spørger derfor Jens Ive:

»Hvad mere du om byggeriet på Marinagrunden?«

Marinagrunden i Vedbæk er en af kommunens allerdyreste grunde, og de nye bygninger på grunden er af stor betydning for Vedbæk. Derfor foreslår vi, at kommunalbestyrelsen kommer op i gear. Snarest muligt bør I i samarbejde med Frederiksborg Amts Avis og Rudersdal Avis give en redegørelse for, hvilke rammer den nuværende byplan giver for et nyt byggeri. Samtidig med bør entreprenøren give en gedigen gennemgang af sine byggeplaner, så vi alle har et godt grundlag for, at deltage i en borgerdialog om et af kommunens allervigtigste byggeprojekter.

Ikke mindst fordi det er et valgår, er det naturligvis interessant for os borgere, at vi tillige hører, fra alle kommunalbestyrelsens partiers holdninger til dette ømtålelige projekt.

Vi ser derfor frem til snarest, at bliver grundigt informeret i lokalpressen og ikke blot på kommunens elektroniske hjemmeside, som kun få borgere ser, og få en række fyldestgørende politiske statements, hvor lokalpolitikeren ikke gemmer sig bag undskyldninger, om at de ikke vil blande sig i debatten, før borgerne har diskuteret sagen.