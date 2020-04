Grafik: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Hvad tænker politikerne på ???

Debat Rudersdal - 21. april 2020 kl. 13:29 Af Else Jacobsen, Søholmen 4, Holte Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den fysiske skole åbnede mandag den 20 april. Det i sig selv er en kæmpe opgave for medarbejderne, og en enorm forandring for eleverne, da skolen ikke er, som den var tidligere.

Det, der har rystet mig, er at man 9 (ni) arbejdsdage efter genåbningen, åbner SFO'en for de kommende børnehaveklassebørn = læs o.kl´erne 1 maj.

Argumentet -gennem årene - for at børnene kan begynde i SFO 1.maj har været, at overgangen fra børnehave til skole skulle blive så let som muligt. (For de fleste børn gælder det, at det aldrig har været nemt, at begynde noget nyt.) Jeg har hørt, at det er rent administrativt, er bestemt, at sådan skal det være.

Jeg kan se for mig, hvordan forældrene skal aflevere grædende børn til SFO- personalet, for forældrene må ikke komme ind på skolen. Jeg ved, hvordan det bliver, for jeg har modtaget 1.maj-børn 4 gange. Jeg tror ikke, at børn i dag, er så meget anderledes end før.

Er det i barnets tarv, at børne kan nå at komme tilbage til børnehaven, som de har været væk fra i 5 uger, for så små 2 uger senere at flytte dem igen???

Skal børnenes tarv ligge under for en administrativ udfordring. Det skal tilføjes, at normeringen er langt lavere i SFO´en end i børnehaverne.

Man kunne måske lave nogle skovgrupper i børnehaverne og udskyde 1.maj-børnenes indtog i SFO´erne. Kan man, måske herigennem, få kommunalpolitikerne til at begrunde baggrunden for denne beslutning.