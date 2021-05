Ann Sofie Orth er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal ved kommunalvalget den 16. november. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Højt sygefravær - Hold nu fokus, Jens Ive

Debat Rudersdal - 19. maj 2021 kl. 18:22 Af Ann Sofie Orth (K), Spidskandidat ved kommunalvalget, Kikhanebakken 41, Holte Kontakt redaktionen

I Rudersdal har en pædagog 17 årlige sygefraværsdage. Landsgennemsnittet er 14. I Allerød er det 12.

I Rudersdal har en medarbejder på social- og sundhedsområdet 18 årlige sygefraværsdage. Landsgennemsnittet er 16. I Allerød er det 15.

Vi kan forhåbentligt alle blive enige om, at man ikke skal blive syg af at gå på arbejde. Så hvad er grundene til, at Rudersdal ligger så højt - og hvordan får vi det bragt ned?

Dét burde interessere borgmesteren. I stedet handler hans svar i Frederiksborg Amts Avis den 19. maj om, at jeg sparker en åben dør ind. Har den dør stået åben siden 2007?

For Rudersdal har ligget højt siden kommunesammenlægningen. Jens Ive fremhæver, at højt sygefravær slet ikke handler om trivsel på trods af, at forskning fra Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø viser, at lav indflydelse på jobbet, rollekonflikter og mobning generelt øger risikoen for både det korte sygefravær og sygefravær på seks dage eller mere.

Jens Ive påpeger også, at det er min partifælle Birgitte Schjerning Povlsen, der som social- og sundhedsudvalgsformand har haft ansvaret for sygefraværet. Nu sidder jeg jo ikke i kommunalbestyrelsen, så tilgiv mig at jeg er lidt fatsvag: Hører sygefravær og personalepolitik ikke til i økonomiudvalget, hvor Jens Ive er formand?

Vi har jo ikke magistratsstyre i Rudersdal. Vi peger heller »ikke fingre« ad medarbejderne som anført at Jens Ive. Tværtimod, så ønsker vi at passe bedre på Rudersdal Kommunes medarbejdere. Vi kan simpelthen ikke være det høje sygefravær bekendt, hverken over for medarbejderne eller borgerne.

Så: Lad os nu få nogle mere ambitiøse løsningsforslag på bordet. Økonomiudvalget tager fat onsdag. Det er godt, for højt sygefravær koster på kvaliteten i hjemmeplejen, i børnehaverne og vuggestuerne. Vi konservative ønsker åbenhed om sygefraværet, vi prioriterer decentral og nærværende ledelse, og vi synes, at man skal belønne teams med lavt sygefravær.

