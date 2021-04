DEBAT: Her er De Konservatives tanker om Hotel Marina

Det fremlagte projekt for det tidligere Hotel Marina lever ikke i tilstrækkelig grad op til områdets identitet, skriver de konservative. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Debat Rudersdal - 01. april 2021 kl. 06:19 Af Christoffer Buster Reinhardt (K) og Elisabeth Ildal (K), Begge medlemmer af Rudersdal Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen

Lone Gregersen og Jens Bruhn fra Nærum efterlyser her i avisen partiernes holdninger til de planer og ønsker, som ejeren af Hotel Marina har for grunden. Vi synes det er et både godt og rimeligt spørgsmål. Naturligvis vil vi gerne svare hvad vi konservative har gjort os af overvejelser om det fremlagte projekt.

Vi mener, at et nyt byggeprojekt, på en så central placering i Vedbæk, skal respektere byens identitet og kendetegn. Det mener vi IKKE at det fremlagte projekt gør i tilstrækkelig grad. Vi mener:

at det fremlagte projekt er for massivt, voldsomt og højt. Vi mener ikke at området kan klare en bebyggelsesprocent som er højere end maximalt 100.

at det er vigtigt at der fortsat er hoteldrift og et supermarked. For det er vigtigt at området bliver et aktiv for Vedbæk og spiller godt sammen med havnen.

at et eventuelt byggeri skal være bæredygtigt og klimavenligt.

Ovenstående er vores umiddelbare tanker og holdninger. Der er planlagt borgermøde d. 25.maj, og vi glæder os til at høre hvad Vedbæk og omegn mener om det fremlagte projekt.

Vi kunne godt have ventet med at fortælle om vores holdning til efter borgermødet. Men vi synes også, at det er mest ærligt over for borgerne, at vi som partier på forhånd fortæller om vores overvejelser.

Vi håber, at også andre partier vil give deres tanker og meninger til kende. For selvfølgelig har alle medlemmer af kommunalbestyrelsen dannet sig nogle overordnede holdninger til det fremlagte projekt for Hotel Marina-grunden.

Betyder det, at vi ikke kan blive påvirket af borgermødet?

Overhovedet ikke. Vi vil rigtig gerne lytte til gode ideer og stærke argumenter og holdninger. For kun ved sammen at diskutere og debattere vores lokalområdes udvikling, kan vi sikre de bedst mulige løsninger. Vi vil derfor gerne opfordre så mange som muligt til at deltage d. 25.maj.

