DEBAT: Frisbeegolf: Hvorfor spænde ben for en tur i skoven?

Debat Rudersdal - 05. marts 2021 kl. 17:08 Af Af Asbjørn B.V. Hauberg, Klub- og skolepædagog, Thomas Koppels Allé 24 A, København SV

Under Covid-19-nedlukningen er folk strømmet ud i naturen. Naturstyrelsen anslår, at hver fjerde borger har besøgt et område, som de ikke havde besøgt før. Den relativt ukendte aktivitet, disc golf (frisbeegolf, red.), har også oplevet en enorm opblomstring i Danmark.

Det tiltaler mange, at man kan få motion, socialt samvær og hyggelig konkurrence i naturskønne omgivelser.

Det er de samme årsager til, at f.eks. mountainbiking også har haft fremgang under nedlukningen.

Disc golf kræver meget lidt udstyr. Udover kurven, som skal rammes med frisbeen, er der - som her på Møn - ofte en pæl ved teestedet, hvor spilleren kaster fra. Foto: Asbjørn B.V. Hauberg

Det er derfor stærkt bekymrende, at man i Frederiksborg Amts Avis d. 17. februar kan læse, at en godkendt etablering af disc golf faciliteter i Rude Skov sparkes til hjørne. Måske er der opstået en forkert opfattelse af, hvad denne aktivitet medfører?

Man kan jo godt, når man læser ordet urørt skov, få den tanke, at der er tale om et fredet område, som man ikke må færdes i. Det fremgår dog tydeligt på Naturstyrelsens hjemmeside, at dette ikke er tilfældet.

Hvis man ikke kender til disc golf, kunne man også få den opfattelse, at det kræver samme anlæg som en traditionel golfbane. Dette er dog også misforstået, da det netop er den allerede eksisterende natur, som danner rammerne om disc golf. Aktiviteten er desuden offentligt tilgængelig for alle interesserede uanset alder og fysisk formåen.

Sydvest for Herning finder man Momhøje, som byder vandrere, mountainbikere og disc-golfere velkomne i den smukkeste natur. Foto: Asbjørn B.V. Hauberg

Det er derfor svært at forstå, hvorfor modviljen i Rude Skov opstår. Måske tager man et overdrevet hensyn til skoven, som er mere baseret på personlige følelser end på evidens. Disc golf ødelægger biodiversiteten omtrent lige så meget som en populær vandrerute, der også har opsatte pæle til at vise vej. Miljøministeren har endda selv slået fast, at:

»I de urørte skove skal der fortsat være plads til friluftslivet, og udpegning til urørt skov skal ikke automatisk forhindre andre aktiviteter i skoven...«

Urørt skov burde altså sagtens kunne rumme disc golf, ligesom der også findes shelters, mountainbikespor, vandreruter m.v. Men hvis Naturstyrelsen alligevel forbyder disse friluftsaktiviteter i statsskovene, hvor skal de så være?

75 procent af al skov i Danmark ejes af private, men kan det være rigtigt, at det pludselig skal være et privat anliggende at tilbyde naturoplevelser og motion til borgerne? Disc golf er en nem, billig og bæredygtig aktivitet og ligger lige til højrebenet; især i Rudersdal, hvor designet allerede er betalt og klar. Det er tid til at fjerne dette benspænd og lade folk komme ud at nyde naturen nu, hvor behovet aldrig har været større!

NB: Asbjørn B.V. Hauberg er Klub- og skolepædagog, og har siden 2014 benyttet disc golf i arbejdet med børn og unge i Lyngby Taarbæk Kommune...

I byparken, Roskilde Ring, har disc golfere færdedes side om side med hundeluftere, solbadere, motionsløbere og legepladser siden 2003. Foto: Asbjørn B.V. Hauberg

