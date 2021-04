DEBAT: Forbyd valgplakaterne

Men jeg kunne godt have den mistanke, at forslaget reelt dækker over det forhold, at Dansk Folkeparti i Rudersdal har opgivet ævred, og ikke stiller op til kommunevalget, eller at de ikke mandskabsmæssigt evner at sætte valgplakater op. For ellers flugter det ikke Peter von der Wehles tidligere besynderlige politiske og tit uforskammede udtalelser.