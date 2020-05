DEBAT: Erhvervspris bør være uafhængig af samarbejde med kommunen

Vi kan alle godt lide at få et skulderklap. Derfor giver det forhåbentligt både glæde og stolthed på en virksomhed, når man bliver indstillet, og får tildelt kommunens årlige erhvervspris. Det er jo en anerkendelse af hverdagens hårde arbejde.

Sagt lidt firkantet, så synes vi ikke, at erhvervsprisen behøves at være så kommunalt navlebeskuende. Vi mener ikke, at man nødvendigvis skal være god til at samarbejde med kommunen, for at få erhvervsprisen.