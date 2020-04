Elisabeth Ildal, Medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse for Liberal Alliance advarer i en humoristisk tone mod gamle Østblok-tendenser.

DEBAT: Er der mon et forbud mod at pille næse på vej?

Debat Rudersdal - 22. april 2020 kl. 11:35 Af Elisabeth Ildal (LA), Medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sin uopslidelige jagt på nye anvisninger på et reguleret samfund overvejes det nu at forbyde at pille næse.

Både Kåre Mølbak fra Statens Seruminstitut og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen bakker således op om et forbud som et af de værktøjer, der endnu ikke er taget i brug.

Det er oplagt, at eventuelle smittebærende fingre i næsen udgør en forøget risiko. Dette kunne også eventuelt forklare at der i første smittebølge var en overvægt af mandlige smittede. Uden at der foreligger videnskablig emperi kan der have været en mulig sammenhæng mellem specielt mænds adfærd omkring deres næseregion i den trafikale myldretid og dertil hørende kø-kørsel. Det ville samtidig fint understøtte den smittemæssige overvægt omkring storbyerne.

Statsministeren er som altid klar med nye regler og forbud og som børnenes minister er hun også af den opfattelse, at vi voksne skal foregå med et godt eksempel og ikke gå og putte fingrene i næsen. En overvejelse kunne være f.eks. at gøre det lovpligtigt altid at bære vanter i det offentlige rum, således at det gøres umuligt at få en finger i næsen.

Politimesteren udtaler, at man er klar med bødeblokken og at pille i næsen under kørsel i bil eller på cykel nedsætter bilistens opmærksomhed på linje med at betjene en smartphone. Man er klar til igen at mande op omkring forholdet, uden at man skal tro at andre lovovertrædelser slipper nemmere.

Aaaaaa.... Lidt noget pjat. Men hvor kunne vi dog let komme til at minde om et gammelt østblokland, bare med en lidt bedre økonomi, så længe det varer.