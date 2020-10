Fodring kan få bestanden af ænder til at vokse, og det kan skabe ubalance i hele søen. Her er det ænderne ved Birkerød Sø. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Det er hyggeligt at fodre ænderne - men lad være

Debat Rudersdal - 14. oktober 2020 kl. 17:41 Af Anne Christiansen (L), Medlem af Miljø- og teknikudvalget Kontakt redaktionen

At gå ned til søen med børnene og en pose gammelt brød for at fodre ænderne er en hyggelig måde at komme ud i naturen. Men nøjes med at se på ænderne.

Fodringen øger bestanden af ænder, og det kan forrykke den sociale balance mellem ænderne, øge smittespredning mm. Brødet lokker også måger og rotter til.

Brød indeholder næringsstoffer, og efter en tur gennem en and ender disse næringsstofferne i vandet, der dermed bliver forurenet. Når vi fordrer med et kilo brød, svarer det faktisk til at udlede 10.000 liter spildevand -målt i iltforbrug.

Vi forsøger at forbedre kvaliteten i vores søer ved at reducere overløb fra kloakkerne. Vi kan alle hjælpe til ved at undlade at fodre fuglene.